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NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019 başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Türkiye’nin de katıldığı NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019, başkent Tiflis’te başladı.Türkiye’nin de katıldığı NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019, başkent Tiflis’te gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle başladı.

NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019 başladı

Türkiye’nin de katıldığı NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019, başkent Tiflis’te başladı.
Türkiye’nin de katıldığı NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019, başkent Tiflis’te gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle başladı. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Savunma Bakanlığı binasında yer alan ordu salonunda gerçekleştirilen törene Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani ve Ortak Eğitim ve Değerlendirme Merkezi Komutan Yardımcısı (JFTC), Tuğgeneral Ladislav Jung ve diğer davetliler katıldı.
Gürcistan’da 2’ncisi düzenlenen NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019’da konuşma yapan Tuğgeneral Ladislav Jung, "Askeri tatbikatın yapılması NATO ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Tatbikatın temel amacı, NATO üye ülkeleri ve ittifaktaki ortaklarıyla savunma yeteneklerini ve deneyimlerin paylaşımını güçlendirmektir. Gürcistan İttifakın geniş çaplı askeri eğitimini destekleyen ancak NATO üyesi olmayan tek ülkedir. Tüm askerlere başarılı ve verimli eğitimler diliyorum" dedi.
Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Lela Çikovani ise Gürcistan’ın NATO eğitimine bir kez daha ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Çikovani, "NATO ve Gürcistan arasındaki ilişkiler dinamik ve yoğun bir şekilde gelişiyor. NATO-Gürcistan 2019 tatbikatı bunu bir kez daha kanıtladı. Bu tatbikat aynı zamanda Gürcistan’ın NATO üyesi olmaya hazır olduğunu da gösteriyor" diye konuştu.
Eğitim tatbikatının 343 askeri subayın katılımıyla Başkent Tiflis yakınlarındaki Krtsanisi Askeri Üssü’nde bulunan NATO-Gürcistan Eğitim Merkezi’nde (JTEC) 18 Mart-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Tatbikatta, komuta ve karargah eğitimleri olacağı, tatbikatın ilk eğitiminin ise Gürcistan Savunma Kuvvetleri tarafından yönetilen çok uluslu bir ortak tugay düzeyindeki ilk komuta personeli tatbikatları olacağı aktarıldı.
Tatbikatın amacının Gürcistan, Kuzey Atlantik İttifakı ve ortak ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini artırmak ve Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin yönetim ve kontrol kabiliyetlerini arttırmak, sivil ve askeri işbirliğini geliştirmek olduğu ifade edildi.
Gürcistan’da 2’ncisi düzenlenen NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Tatbikatı 2019’a Türkiye’de dahil Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, ABD, İsveç ve Almanya olmak üzere 24 ülke katıldı. Türkiye’den 5 askeri subayın direk tatbikata katılacağı tatbikata Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Birleşmiş Milletler Barış Harekatları Dairesi (DPKO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) gözlemci olarak katılacağı aktarıldı.

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