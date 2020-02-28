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NATO, İdlib'deki hain saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine NATO, İdlib'deki 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek.

NATO, İdlib'deki hain saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye’nin çağrısı üzerine elçiler dâhil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO’yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.

NATO 4. MADDE NEDİR?

Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMA

İdlib'den gelen acı haberler sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı ilk açıklamada Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yapmıştı.

(AA/DHA)

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NATO Türkiye İdlib saldırı

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