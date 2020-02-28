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NATO İdlib için toplanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 11:29 | Son Güncelleme

NATO Türkiye'nin İdlib'de düzenlenen saldırının ardından yaptığı çağrı üzerine toplanıyor.

NATO İdlib için toplanıyor

Rusya da Suriye kıyılarına iki fırkateyn yolladı.NATO, Türkiye'nin İdlib'de düzenlenen saldırının ardından yaptığı çağrı üzerine toplanıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun kuruluş anlaşmasının dördüncü maddesi doğrultusunda yaptığı istişare talebi üzerine NATO Konseyi'nin toplanacağını açıkladı.

Washington Anlaşması’nın 4’üncü maddesi çerçevesinde bir üye toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya ulusal güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde NATO’yu toplantıya çağırarak diğer müttefiklerle istişare talebinde bulunabiliyor.

Rusya Akdeniz'e iki fırkateyn gönderiyor

NATO ülkeleri İdlib için toplanırken, Interfax Haber Ajansı Rusya'nın, üzerinde seyir füzeleri bulunan "Amiral Makarov" ve "Amiral Grigoroviç" adlı iki fırkateyni Suriye kıyılarına gönderdiğini duyurdu.

Rus Karadeniz Filosu sözcüsü Aleksey Rulyov, filoya bağlı iki fırkateynin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından planlı geçiş yaparak Akdeniz'e gönderildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada, Türkiye'nin, askerlerinin İdlib vilayetindeki koordinatları konusunda Rus ordusuna bilgi vermediğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Rus savaş uçaklarının Türk askerlerinin bulunduğu bölgede hava saldırısı düzenlemediği de bildirildi.

DW,DHA,rtr/ MK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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