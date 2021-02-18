NATO Irak Misyonunu Güçlendirecek

Brüksel'deki toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan ittifakın savunma bakanları, NATO zirvesine hazırlık amacıyla yapılan toplantının ikinci gününde Afganistan ve Irak'taki misyonların durumunu görüştü. Yeni ABD yönetimi ile de ilk temasın gerçekleştiği topkantının ardından, Genel Sekreter Jens Stoltenberg bir basın toplantısı düzenledi.

NATO Savunma Bakanları, Afganistan ve Irak'taki NATO misyonlarının değerlendirildiği toplantının ardından, Irak'taki NATO güçlerinin 500'den 4 bine çıkarılmasını kararlaştırdı. Öte yandan ABD ve Taleban arasında varılan anlaşma gereği, "1 Mayıs'ta NATO askerlerinin çekilmesi" kararına rağmen, toplantıda Afganistan'dan çekilme konusunda belirleyici bir karar alınmadı.

ABD ve NATO ile Türkiye arasında krize yol açan Rus S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin krizin ilk gün konuşulmadığını belirten Stoltenberg, ikinci gün toplantılarda da, özellikle ABD ve Fransa tarafından gündeme getirilen "Türkiye'ye yaptırım" konusunda bir açıklamada bulunmadı. Bu konuda, ilk gün yaptığı "Türkiye'nin önemli ve vazgeçilmez bir müttefik olduğu" sözlerine ek getirmedi.

NATO'nun Irak misyonu güçlendirilecek

Stoltenberg, toplantıda Irak'taki NATO misyonunun 500 personelden 4.000'e çıkacağını açıkladı. Bu artışın Irak’taki şartlar göz önünde bulundurularak, kademeli olarak yapılacağını belirtti. Genel Sekreter, bütün bu yeni adımların, Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde yürütüleceğini söyledi.

Koalisyon güçlerinin müdahalesi öncesinde IŞİD’in Irak ve Suriye'de İngiltere büyüklüğünde bir toprağa hakim olduğubu, ancak bu hakimiyetin artık sona erdiğini belirten Stoltenberg, "Daeş'in hakimiyeti bitti ama Daeş bitmedi, Daeş hala orada. Son zamanlarda saldırılarının da arttığını görüyoruz. Bu da Irak güçlerinin kuvvetlendirilmesi gereğini ortaya koyuyor" dedi. NATO Genel Sekreteti, Irak misyonunun liderliğinin Kanada'dan Danimarka'ya geçeceğini de belirtti.