HABER

NATO, Karadeniz'de Rusya'nın askeri varlığından endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 19:46 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia: - "Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu bölgesel ve küresel güvenliğine katkı sağlamaya yöneliktir ve kimseye karşı tehdit yaratmak için değildir" - NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller: - "Karadeniz bölgesindeki Rus askeri varlığının güçlenmesinden de endişeliyiz ve bu yüzden Gürcistan ile NATO'nun deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini artırıyoruz"

BATUM (AA) - NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmesinden endişe duyduklarını bildirdi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Gottemoeller ile Batum'daki NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gakharia, Karadeniz'in güvenliği çerçevesinde NATO ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin daha aktif olmaya başladığını belirterek, toplantıda Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu ve uyumluluğunun artırılması, Gürcü ordusunun savunma yeteneklerin güçlendirilmesi gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

"Gürcistan'ın, NATO ile iş birliğinde son yıllarda kaydettiği ilerleme çok daha etkili ve verimli." diyen Gakharia, Gürcülerin ülkelerini NATO üyesi olarak görmek istediğini, NATO üyesi ülkelerden de bu yönde destek beklediklerini vurguladı.

Gakharia, "Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu bölgesel ve küresel güvenliğine katkı sağlamaya yöneliktir ve kimseye karşı tehdit yaratmak için değildir." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, NATO ve Gürcistan arasında sürekli artan güçlü iş birliğine işaret ederek, toplantının Batum'da yapılmasının bunun somut örneği olduğunu ifade etti.

NATO ile entegrasyon yolunda Gürcistan'ın çeşitli demokratik reformları gerçekleştirdiğini, ordusunu modernize ettiğini, savunma bütçesini artırdığını belirten Gottemoeller, reformların sürdürülmesi için Gürcistan destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Gottemoeller, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, "Rusya'yı, Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımaktan vazgeçmeye ve Gürcistan'ın bu bölgelerinden askerlerini çekmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Gottemoeller, "Karadeniz bölgesindeki Rus askeri varlığının güçlenmesi konusunda da endişeliyiz ve bu yüzden Gürcistan ile NATO'nun deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklemediğini ancak bunun sadece Gürcistan'ın vereceği bir karar olduğunu belirten Gottemoeller, her ülkenin kendi güvenliğini güçlendirecek yolu seçmekte serbest olduğunu kaydetti.

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildiKazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildi
TZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalımTZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NATO-Gürcistan ilişkileri

En Çok Okunan Haberler

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atilla Kıyat' adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

Erdoğan'dan o paylaşımla ilgili suç duyurusu!

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.