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  4. NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 21:20 | Son Güncelleme

NATO'nun Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

NATO yetkilisinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19, Belçika dışına seyahat eden 3 kişide görüldü. Bir karargah çalışanı ile ailesi olan bu kişiler, SHAPE'e giriş yapmadan karantinaya alındı.

SHAPE'te tehdit düzeyinin "düşük" olduğu belirtilirken, durumun yakından takip edildiği kaydedildi.

BRÜKSEL'DEKİ ANA KARARGAHTA KORONAVİRÜS VAKASI BULUNMADI

Öte yandan NATO'nun Brüksel'deki ana karargahını ilgilendiren herhangi bir Kovid-19 vakasının bulunmadığı bildirildi.

NATO'nun Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği, askeri sağlık personelinin tedbir aldığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri uyarınca NATO karargahında önleyici tedbirler alındığı, bazı grup toplantılarının bir süreliğine ertelendiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Mons Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı SHAPE

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