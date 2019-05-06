Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler, birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır." dedi.

Erdoğan, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'nda, 2019 yılının Akdeniz Diyaloğu'nun 25, NATO'nun kuruluşunun 70'inci ve Türkiye'nin de ittifaka katılışının 67'nci yılı olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi bugün de NATO'ya en kapsamlı katkıları yapan ve müttefikleriyle dayanışma içinde hareket eden bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Bosna, Kosova ve Makedonya'da NATO misyonlarındaki rolünün yanı sıra Afganistan'da da barışın inşasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Erdoğan, Afganistan'daki NATO güçleri komutanlığının iki kez Türkiye tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ülkemiz ayrıca NATO'nun çok yüksek hazırlıklı müşterek görev kuvvetinin komutasını 2021'de devralacaktır. IMF anlaşmasının ortadan kalktığı bir dönemde füze savunma sistemlerinin önemi de artacaktır. NATO içindeki güçlü konumumuzu korurken ulusal çıkarlarımızın, bölgesel güvenlik ve istikrarın gerektirdiği adımları da atacağız. Burada bir gerçeğin altını çizmekte fayda görüyoruz. Türkiye'nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler, birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Türkiye'nin egemenlik haklarına giren S-400'ler gibi bazı güncel meseleler üzerinden böyle bir tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. NATO ittifakı çerçevesinde milli güvenliğimizi tahkim gayesiyle attığımız adımları yine kendi mecrasında değerlendirmek gerekir."