NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay gibi farklı dinlerin, farklı dil ve mezheplerin asırlardır bir arada barış içerisinde yaşadığı ilimize gidecek, inşallah ülkemizin hoşgörü iklimine bizzat şahitlik edeceksiniz." diye konuştu.

Akdeniz Diyaloğunun 25'inci yılı vesilesiyle katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden, ziyaretin verimli ve başarılı geçmesini temenni eden Erdoğan, misafirlerin Türkiye'de bulundukları süre içerisinde Ankara dışında Hatay'ı da ziyaret etme imkanı bulacaklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, tırlar dolusu silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşılarının kimi ülkelerde en üst düzeyde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur." dedi.

Kültürel ırkçılığın yaygınlaştığı bir dönemde tüm insanlığa umut veren bir tabloyu Hatay'da tecrübe etme imkanı bulabileceklerini söyleyen Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sınamaları ve bunlarla ne şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını da yakından görebileceklerine değindi.

Ziyaretlerinin en eski NATO müttefiklerinden biri olan Türkiye'nin yüzleştiği tehditlere bizzat şahitlik etme bakımından son derece önemli olduğunu düşündüğünü anlatan Erdoğan, uluslararası güvenlik ortamında ciddi kırılmalar yaşandığını, mevcut tehditlerle birlikte ittifakın güvenliğini doğrudan ilgilendiren terör gibi asimetrik tehditlerin de arttığı bir dönemde olunduğunu bildirdi.

Siber boyutu da olan hibrit savaş yöntemlerine daha fazla başvurulduğunun görüldüğünü belirten Erdoğan, böyle bir ortamda varoluş gayesi küresel güvenlik ve istikrarı korumak olan yapılarda ise çok ciddi tıkanıklık ve aksamaların yaşandığına işaret etti.

- "Türkiye'nin gösterdiği olağanüstü çabalar ortadadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kurumlar sorunlara müdahale noktasında ya karar alamıyor ya da aldığı kararları hayata geçiremiyor. Bu zafiyetin bedelini ise her zaman masumlar ve bizim gibi kriz bölgelerine komşu müttefik ülkeler ödüyor. Türkiye son 8 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadelede söz konusu tıkanıklığın acı yansımalarını bilfiil yaşamış ekonomiden güvenliğe, toplumsal barıştan siyasete kadar iliklerine kadar hissetmiş bir devlettir. Aramızda bulunan Ürdünlü dostumuzun bizi bu meselede çok daha iyi anlayacağına inanıyorum. Özellikle düzensiz göç ve terör tehdidi ile mücadelede NATO müttefiki olarak Türkiye'nin gösterdiği olağanüstü çabalar ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.