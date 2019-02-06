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NATO Liderler Zirvesi Aralık’ta Londra’da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Liderler Zirvesi’nin Aralık ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşeceğini açıkladı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üye ülkelerin devlet ya da hükümet başkanlarının Aralık ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da buluşacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Liderler Zirvesi’nin Aralık ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşeceğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üye ülkelerin devlet ya da hükümet başkanlarının Aralık ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da buluşacağını söyledi. Stoltenberg açıklamasında, "NATO’nun 70. yıldönümünde ev sahipliği yapmayı kabul ettiği için İngiltere’ye minnettarız. Londra, NATO’nun ilk merkeziydi. İngiltere, NATO’nun 12 kurucu üyesinden biri olarak ortak güvenliğimize önemli katkılar yaparak kilit rol oynamaya devam ediyor. Londra’daki toplantı, NATO’ya üye devlet ve hükümet başkanlarının şimdi ve gelecekte karşılaştığımız güvenlik zorluklarını ele alma ve nüfusu yaklaşık 1 milyar olan insanı güvende tutmak amacıyla uyum sağlamaya devam etmesi için iyi bir fırsat olacak " dedi.

Trump da Londra’ya gidecek
Genel Sekreter Stoltenberg ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Londra’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.
NATO liderleri en son Belçika’nın başkenti Brüksel’de 11 Temmuz 2018’de toplanmış, zirveye 40 ülkenin devlet başkanları katılmıştı. Bu 40 ülkenin içerisinde Finlandiya ve Afganistan gibi ittifakın içinde olmayan NATO ortakları da bulunuyordu.

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