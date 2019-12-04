NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı

İngiltere, (DHA)- İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınladı.

Sonuç Bildirgesi’nde ilk madde, NATO’nun müttefik ülkelerin topraklarının güvenliğini, toplamı 1 milyar olan vatandaşlarını, özgürlüğünü, değerlerini, demokrasiyi, kişilerin hürriyetlerini, insan haklarını ve hukuk kurallarını garanti ettiğini içeriyor. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki kalıcı transatlantik bağı yeniden onaylandığını ifade eden bildirgede, bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği teyit ediliyor.

Bildirge’nin ikinci maddesi NATO’nun bölünmez güvenliğini için masrafların ve sorumlulukların paylaşılması gerektiği konularını içeriyor. Savunma yatırımlarının yüzde 2 ve yüzde 20 ilkeleri oranında Savunma Yatırım Taahhüttü ile arttırıldığını içeren Bildirge’nin üçüncü maddesi kapsamında, NATO ittifak olarak tüm stratejik yönlerden kaynaklanan farklı tehdit ve zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Bu maddede ayrıca, Rusya’nın agresif hareketlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için tehlike teşkil ettiğini ve her şekildeki terörizmin müttefiklere karşı ısrarcı bir tehdit olarak kaldığı ifade ediliyor.