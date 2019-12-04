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NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 17:10 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınladı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınladı.

Sonuç Bildirgesi’nde ilk madde, NATO’nun müttefik ülkelerin topraklarının güvenliğini, toplamı 1 milyar olan vatandaşlarını, özgürlüğünü, değerlerini, demokrasiyi, kişilerin hürriyetlerini, insan haklarını ve hukuk kurallarını garanti ettiğini içeriyor. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki kalıcı transatlantik bağı yeniden onaylandığını ifade eden bildirgede, bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği teyit ediliyor.

Bildirge’nin ikinci maddesi NATO’nun bölünmez güvenliğini için masrafların ve sorumlulukların paylaşılması gerektiği konularını içeriyor. Savunma yatırımlarının yüzde 2 ve yüzde 20 ilkeleri oranında Savunma Yatırım Taahhüttü ile arttırıldığını içeren Bildirge’nin üçüncü maddesi kapsamında, NATO ittifak olarak tüm stratejik yönlerden kaynaklanan farklı tehdit ve zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Bu maddede ayrıca, Rusya’nın agresif hareketlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için tehlike teşkil ettiğini ve her şekildeki terörizmin müttefiklere karşı ısrarcı bir tehdit olarak kaldığı ifade ediliyor.

Sonuç Bildirgesi’nin dördüncü maddesinde, NATO ittifakının herhangi bir zamanda herhangi bir tehdide hazır olma gücünü attırmak için karar aldığını ifade ediliyor. Madde de ayrıca Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan feragat etme ve Avrupa-Atlantik güvenliği için önemli riskler taşıyan yeni orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ölçülü ve sorumlu bir şekilde cevap vereceği ifade ediliyor. Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO’nun nükleer bir ittifak olarak kalacağı belirtildi. Beşinci maddede ise NATO müttefiklerinin komşularında ve diğer bölgelerde, derin politik diyalogla, destekle ve uluslararası kuruluşlarla ve ortak ülkelerle temas sağlayarak birliktelikleri güçlendirdiklerini içeriyor.

KUZEY MAKEDONYA EN YENİ NATO ÜYESİ OLACAK

Bildirge Afganistan’da istikrar ve uzun vadeli güvenlik konusunda NATO’nun taahhüdünü tekrar onayladığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletlerle iş birliğinin artırılacağını ve Kuzey Makedonya’nın çok yakında en yeni müttefik olacağını vurguluyor.

Sonuç Bildirgesi’nin altıncı maddesinde yeni teknolojilerin genişliğini ve ölçeğini ele alarak değerleri ve normları koruyarak teknolojik üstünlüğü muhafaza edileceğini belirtiyor. 5G dahil iletişim güvenliği için yeni güvenli sistemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan 6’ncı madde de ayrıca uzayın NATO ülkeleri için operasyon alanı olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Çin’in artan etkisinin ve uluslararası politikalarının müttefikler için ele alınması gereken fırsat ve zorluklar sunduğu ifade ediliyor.

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