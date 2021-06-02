NATO liderleri 14 Haziran'daki zirvede Belarus'a karşı ek önlemleri görüşecek

Stoltenberg, Londra ziyareti sırasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Belarus yönetimine karşı alınan yaptırımların uygulanması gerektiğini ve NATO müttefiklerinin daha fazla yaptırım uygulanıp uygulanamayacağına baktığını kaydeden Stoltenberg, Ryanair uçağının zorla indirilmesinin de NATO Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını bildirdi.

EK ÖNLEMLERİN RUSYA'YI DA KAPSAYABİLECEĞİNE İŞARET ETTİ

Stoltenberg, Rusya'nın Belarus ile "yakından" çalıştığına da değinerek muhtemel ek önlemlerin Rusya'yı da kapsayabileceğine işaret etti.

Başbakan Johnson ise Mart 2018'deki İngiltere'nin Salisbury kentindeki kimyasal saldırının ardından NATO ülkelerinin İngiltere'ye destek verdiğini hatırlattı.

O dönem Rus diplomatların sınır dışı edildiğini anımsatan Johnson, "Siber tehditler ve bazı üyelerimizin hala hissettiği her tür korkutmaya karşı kendimizi korumak ve savunmak için birlikte çalıştığımızdan emin olmak istiyoruz." dedi.

Johnson, üye ülkelerin indirilen uçakta gözaltına alınan gazeteci Roman Protaseviç ve kız arkadaşının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Belarus'a baskı yapmak için birlikte çalışacaklarını da söyledi.