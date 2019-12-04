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NATO Londra Deklarasyonu yayınlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 16:22 | Son Güncelleme

NATO Zirvesi’nin ardından yayınlanan NATO Londra Deklarasyonunda “Terörizmin bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.NATO Londra Deklarasyonu yayınlandı.

NATO Zirvesi’nin ardından yayınlanan NATO Londra Deklarasyonunda “Terörizmin bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.
NATO Londra Deklarasyonu yayınlandı. Deklarasyonda “Terörizmin bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor”, “Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız” ve “ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

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