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NATO'nun 5. maddesi nedir? İdlib için işletilebilir mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen ve 33 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından NATO anlaşmasının 5. maddesi tartışılmaya açıldı. Peki, bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını öngören NATO anlaşmasının 5. maddesi işletilebilir mi? İşte tüm detaylar...

NATO'nun 5. maddesi nedir? İdlib için işletilebilir mi?

İdlib'de 33 askerin şehit olduğu rejim güçlerinin hain saldırının ardından, NATO ile ilişkiler ve saldırıya NATO düzeyinde yanıt verilip verilemeyeceği de tartışılmaya başlandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'yu 4. madde kapsamında olağanüstü toplantıya çağırdığını açıklasa da gündeme gelen konulardan biri de NATO'nun 5. maddesi oldu.

NATO'nun 5. maddesi, olası bir savaş halinde ittifak üyesi ülkeye diğer müttefik ülkelerin destek vermesini gerektiriyor. Bir başka deyişle bir NATO üyesi ülkeye savaş açılması, bütün NATO ülkelerine savaş açmak anlamına geliyor.

NATO'nun 5. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

SALDIRININ İDLİB'DE GERÇEKLEŞMESİ 5. MADDEYE ENGEL Mİ?

Ancak Türk askerine yönelik saldırının İdlib'de gerçekleşmiş olması nedeniyle, NATO'nun 5. maddesinin işletilemeyeceği yorumları da yapılıyor.

Zira anlaşmanın 6. maddesinde, "Madde 5 açısından, Taraflardan bir ya da daha çoğuna karşı silahlı saldın, aşağıdakileri de kapsar: - Tarafların Avrupa ya da Kuzey Amerika'daki topraklarına, Fransa'nın Cezayir Bölgesine, Türkiye topraklarına veya Taraflardan herhangi birinin egemenliği altında olan ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alan adalara yapılan silahlı saldırı; - Bu topraklarda ya da bu toprakların üzerindeki hava sahasında bulunan, ya da Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte Taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üslenmiş bulunduğu herhangi bir Avrupa toprağında veya Akdeniz'de, ya da Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulunan Tarafların herhangi birine ait kuvvetlere, gemilere, ya da uçaklara yapılan silahlı saldın" ifadeleri bulunuyor.


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