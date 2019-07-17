NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

Belçika'da yayımlanan bir gazete, Asamble Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda İncirlik'in de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 6 üstte ABD'ye ait yaklaşık 150 nükleer silahın bulunduğunun belirtildiğini yazdı. Bu haberin Türkiye’de de yankı bulmasının ardından İncirlik Hava Üssü’nün bulunduğu Adana’daki vatandaşları korku sardı.

NATO dün gizli bir raporu yanlışlıkla yayınladı. Belçika medyasının duyurduğu ve NATO tarafından kısa bir süre sonra yayından kaldırılan raporda ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’deki nükleer silahlarının yeri açıklandı. Saklanan 150 nükleer silahın Belçika’da bulunan Kleine Brogel Üssü, Almanya'daki Büchel Üssü, İtalya’da bulunan Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ile Hollanda’daki Volkel Üssü'nde yer aldığı ifade edildi. Türkiye detayının da dikkat çektiği raporda, 150 nükleer silahtan 50’sinin İncirlik Üssü'nde yer aldığı belirtildi.

“EĞER VARSA ÇOK TEHLİKELİ”

Abdullah Öztürk isimli vatandaş, “Eğer varsa ve patlarsa tehlikelidir tabii ama olsa bizim devletimizin bilmesi lazım, askerimizin bilmesi lazım. Amerika yığınak yaparken bizim Türk askeri nasıl izin vermiş. O zaman o askerler de FETÖ’den yargılanmıştır. Onlar yapmıştır kaynağını” diye konuştu.

“BİR ŞEY OLURSA İLK BİZ GİDERİZ”

Abdullah Çevik isimli vatandaş da yıllar önce İncirlik Üssü'nde atom bombası olduğunu duyduğunu belirterek, “İncirlik'te böyle bir şey varsa buna bizim ülkemizin müdahale etmesi lazım. Ben İncirlik'in dibinde oturuyorum. Uçakların sesinden biz zaten uyuyamıyoruz. Öyle bir şey olursa ilk biz gideriz zaten. Allah korusun” dedi.

Bir vatandaş ise 70 yaşında olduğunu, bu yaşa kadar korkmadığını, bu yaştan sonra da korkmayacağını söyledi.

“NÜKLEER BOMBANIN TÜRKİYE'DE OLMASI TEHLİKELİ”

Başka bir vatandaş, nükleer bomba deyince insanın korktuğunu kaydederek, “Aslında olmaması gereken bir şey. Nükleer bombanın Türkiye’de olmasını istemeyiz, gitsin isteriz. Tehlikeli bir şey, korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Bir şey olsa ne yapacağımızı da bilemeyiz. Sonuçlarına katlanıp orada kalırsın sonra” diye konuştu.

KAYNAK: İHA



