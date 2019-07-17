HABER

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

NATO, ABD ve Avrupa’da bulunan nükleer silahlara ilişkin gizli bir raporu yayınladı. Rapora göre, 150 nükleer silahtan 50’si İncirlik Üssü'nde yer alıyor.

NATO dün gizli bir raporu yanlışlıkla yayınladı. Belçika medyasının duyurduğu ve NATO tarafından kısa bir süre sonra yayından kaldırılan raporda ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’deki nükleer silahlarının yeri açıklandı. Saklanan 150 nükleer silahın Belçika’da bulunan Kleine Brogel Üssü, Almanya'daki Büchel Üssü, İtalya’da bulunan Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ile Hollanda’daki Volkel Üssü'nde yer aldığı ifade edildi. Türkiye detayının da dikkat çektiği raporda, 150 nükleer silahtan 50’sinin İncirlik Üssü'nde yer aldığı belirtildi.

NATO’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İDDİALAR ADANALILARI KORKUTTU

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait nükleer silah olduğu iddialarının ardından Adanalı vatandaşları korku sardı.

Belçika'da yayımlanan bir gazete, Asamble Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda İncirlik'in de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 6 üstte ABD'ye ait yaklaşık 150 nükleer silahın bulunduğunun belirtildiğini yazdı. Bu haberin Türkiye’de de yankı bulmasının ardından İncirlik Hava Üssü’nün bulunduğu Adana’daki vatandaşları korku sardı.

“EĞER VARSA ÇOK TEHLİKELİ”

Abdullah Öztürk isimli vatandaş, “Eğer varsa ve patlarsa tehlikelidir tabii ama olsa bizim devletimizin bilmesi lazım, askerimizin bilmesi lazım. Amerika yığınak yaparken bizim Türk askeri nasıl izin vermiş. O zaman o askerler de FETÖ’den yargılanmıştır. Onlar yapmıştır kaynağını” diye konuştu.

“BİR ŞEY OLURSA İLK BİZ GİDERİZ”

Abdullah Çevik isimli vatandaş da yıllar önce İncirlik Üssü'nde atom bombası olduğunu duyduğunu belirterek, “İncirlik'te böyle bir şey varsa buna bizim ülkemizin müdahale etmesi lazım. Ben İncirlik'in dibinde oturuyorum. Uçakların sesinden biz zaten uyuyamıyoruz. Öyle bir şey olursa ilk biz gideriz zaten. Allah korusun” dedi.
Bir vatandaş ise 70 yaşında olduğunu, bu yaşa kadar korkmadığını, bu yaştan sonra da korkmayacağını söyledi.

“NÜKLEER BOMBANIN TÜRKİYE'DE OLMASI TEHLİKELİ”

Başka bir vatandaş, nükleer bomba deyince insanın korktuğunu kaydederek, “Aslında olmaması gereken bir şey. Nükleer bombanın Türkiye’de olmasını istemeyiz, gitsin isteriz. Tehlikeli bir şey, korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Bir şey olsa ne yapacağımızı da bilemeyiz. Sonuçlarına katlanıp orada kalırsın sonra” diye konuştu.

KAYNAK: İHA


PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Rusya Ukraynalı Denizcileri Serbest BırakmıyorRusya Ukraynalı Denizcileri Serbest Bırakmıyor
ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a kınamaABD Temsilciler Meclisinden Trump'a kınama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NATO nükleer silah İncirlik Üssü

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRKİYE TÜM NATO ÜSLERİNİ HEMEN SÖKÜP ATMALIDIR GERÇEK ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMAK PEŞİNDE İSE...ABD BATI BİZE ASLA DOST OLMAZ OLMAZ OLAMAZ...NOKTA..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

'Güçlü ve bağımsız Türkiye için Erdoğan kendi yolundan gidiyor'

'Güçlü ve bağımsız Türkiye için Erdoğan kendi yolundan gidiyor'

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a kınama!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Donald Trump'tan İran itirafı: Obama denedi, işe yaramıyor

Trump'tan itiraf gibi açıklama: Obama denedi, işe yaramıyor

ABD'den flaş hamle! Myanmarlı komutanların ülkeye girişini yasakladılar!

Ülkeye girişlerini yasakladılar!

6 ülkeden ortak Libya açıklaması

6 ülkeden ortak Libya açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.