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"NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata"

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 10:57 | Son Güncelleme

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, birliğin Türkiye'yi yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi ve NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesini tarihi bir hata olarak niteledi.

"NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata"

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, birliğin 70'inci kuruluş yıl dönümü öncesinde İngiliz yayın kuruluşu The Times'a açıklamalarda bulundu.

2009 ve 2014 yılları arasında NATO'nun Genel Sekreterlik görevini yürüten Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun tarihte hiç olmadığı kaçar siyasi görüş ayrılıkları yaşadığını belirtti.

Eski genel sekreter, birlik içerisinde yaşanan mevcut siyasi krizlere değindi ve bu durumun Londra'da düzenlenecek olan Liderler Zirvesi'ne gölge düşürebileceğinden bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya üye bazı ülkelerin birliğe yeterince maddi katkı yapmadığı açıklamalarını ele alan Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin NATO'ya olan taahhüdü üzerinde şüpheler oluştuğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde dediği, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözleri üzerine konuşan Anders Fogh Rasmussen, tartışmalı sözlerin üye ülkeler arasında rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Son olarak Türkiye'nin birlik içerisindeki mevcut durumuna değinen Anders Fogh Rasmussen, hava savunma sistemleri için Rus yapımı S-400'leri tercih de etse NATO'nun Türkiye'yi bırakmaması gerektiğini ifade etti ve birlik üyelerinin Türkiye'ye sırtını dönme tavrını tarihi bir hata olarak niteledi.

Anders Fogh Rasmussen, söz konusu 3 maddenin Londra'da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni raydan çıkarma ihtimal olduğu uyarısında bulundu.

Anders Fogh Rasmussen ayrıca, "NATO askeri olarak Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü durumunda ama ittifak siyasi olarak daha zayıf." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluşunun 70'inci yılında NATO liderleri, zirve için 3-4 Aralık'ta Londra'da bir araya gelecek. Zirve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ev sahipliğinde Buckingham Sarayı'nda gerçekleştirilecek davetle başlayacak.

4 Aralık Çarşamba günü liderler Çin, siber güvenlik ve NATO'nun uzaydaki varlığı gibi konuları ele alacağı 3-4 saat sürmesi beklenen toplantı için bir araya gelecek.

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Rasmussen NATO Türkiye Hata

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