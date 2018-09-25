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NATO PA Türk Grubu Başkanvekili Çonkar'a yeni görev

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Çonkar, NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Raportörlüğüne seçildi

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar'ın, NATO PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Raportörlüğüne seçildiği bildirildi.

NATO PA Geleceğin Güvenlik ve Savunma Kapasiteleri Alt Komisyonu toplantıları kapsamında Portekiz'de bulunan Çonkar'ın, yapılan görüşmeler sırasında NATO PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Toplantısı'nda grubun raportörlüğüne seçildiği belirtildi.

Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonraki süreçte bölgedeki gelişmelerle ilgili yazılacak raporlarda daha etkin ve yönlendirici çalışmalar yapma imkanı elde edildiğini, bu konuda Türkiye'nin ortaklık yapısı çerçevesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde icra etme gayretinde olacağını vurguladı.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar NATO PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Raportörlüğü NATO Parlamenter Asamblesi TBMM

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