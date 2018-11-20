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NATO PA Türk Grubu Başkanvekili Çonkar'a yeni görev

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

NATO PA Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO PA Siyasi Komisyon NATO Ortaklıkları Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar'ın, NATO PA Siyasi Komisyon NATO Ortaklıkları Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildiği bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın Halifax şehrinde 16-19 Kasım'da gerçekleştirilen NATO PA Yıllık Genel Kurulundaki seçimde, Çonkar'ın, NATO PA Siyasi Komisyon NATO Ortaklıkları Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildiği belirtildi.

Çonkar'ın, 23-28 Eylül'de Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirilen NATO PA Geleceğin Güvenlik ve Savunma Kapasiteleri Alt Komisyon ile Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Toplantılarında da Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Raportörlüğüne seçildiği ifade edilen açılamada, Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak'ın da NATO PA başkan yardımcılığına seçildiği anımsatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çonkar, Türkiye'nin NATO PA'da elde ettiği önemli temsil görevlerinin, Türkiye'nin uluslararası karar alma mekanizmalarında gücünün artmasına ve bundan sonraki süreçte bölgedeki ve dünyadaki gelişmelerle ilgili daha etkin ve yönlendirici çalışmalar yapmasına imkan tanıdığını belirtti.

Çonkar, Türkiye'nin bölge ülkeleri ve bütün ortaklık yapısı çerçevesinde, üzerine düşen görevi, her zaman en iyi şekilde icra etme gayretinde olduğunu, bundan sonra da bu tutumunda daha etkili bir duruş ortaya koyacağını bildirdi.

NATO PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Rose Roth Semineri'nin Nisan 2019'da Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini kaydeden Çonkar, Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Raportörü olarak ilk raporunu bu toplantıda sunacağını, raporda, Ortadoğu ve Akdeniz bölgesindeki güncel konularda NATO ülkeleri ile bölge ülkelerine tavsiye ve çözüm önerilerinde bulunacağını ifade etti.

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berat çonkar NATO PA

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