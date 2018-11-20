NATO PA Türk Grubu Başkanvekili Çonkar'a yeni görev

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar'ın, NATO PA Siyasi Komisyon NATO Ortaklıkları Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildiği bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın Halifax şehrinde 16-19 Kasım'da gerçekleştirilen NATO PA Yıllık Genel Kurulundaki seçimde, Çonkar'ın, NATO PA Siyasi Komisyon NATO Ortaklıkları Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildiği belirtildi.

Çonkar'ın, 23-28 Eylül'de Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirilen NATO PA Geleceğin Güvenlik ve Savunma Kapasiteleri Alt Komisyon ile Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Toplantılarında da Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Raportörlüğüne seçildiği ifade edilen açılamada, Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak'ın da NATO PA başkan yardımcılığına seçildiği anımsatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çonkar, Türkiye'nin NATO PA'da elde ettiği önemli temsil görevlerinin, Türkiye'nin uluslararası karar alma mekanizmalarında gücünün artmasına ve bundan sonraki süreçte bölgedeki ve dünyadaki gelişmelerle ilgili daha etkin ve yönlendirici çalışmalar yapmasına imkan tanıdığını belirtti.