NATO personeli Türkiye'ye intikal etti! Tarih verildi

NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) resmî olarak Türkiye’de başlıyor. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada 5 Haziran'da Türkiye'ye intikal eden tatbikata katılacak NATO personelinin fotoğraflarına da yer verildi.

NATO PERSONELİ TÜRKİYE'YE İNTİKAL ETTİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO personeli, İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi ve Yer Hava Yer teçhizatı tatbikat kapsamında Türkiye'ye intikal etti.

RADU Tatbikatı, hava harekatı uygulama usulleri açısından benzersiz bir eğitim imkanı sunan ve Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilecek.

MSB'den yapılan açıklamada "DARS; Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi kapsamında NATO AWACS, Millî Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçaklarımız ve Millî Kontrol İhbar Merkezlerimiz ile birlikte ana Hava Komuta ve Kontrol unsurlarından biri olarak tatbikat süresince görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) Türkiye’de başlıyor. Konya’da icra edilecek tatbikata katılacak NATO personeli 5 Haziran 2022’de Türkiye’ye intikal etti.https://t.co/HQRdFWmMG2 pic.twitter.com/NIdjSQe0oN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022



