NATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 kişiye gözaltı

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) petrol boru hattından mazot çalmaya kakışan 5 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz günü Dilovası Tepecik Mahallesi Eski İstanbul Yolu mevkiinde bulunan NATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 şüpheliyi fark etti. Şüpheliler olay yerine gelen jandarmaları görünce kaçtı. Ekipler, şüphelilerin olay yerinde bıraktığı kamyonun kasasında plastik depo ve bidonlar ele geçirdi. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen Y.A., V.A, H.M., F.K. ve M..A. İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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