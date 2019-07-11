HABER

NATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Atlantik  Antlaşması Örgütü (NATO) petrol boru hattından mazot çalmaya kakışan 5 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

NATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 kişiye gözaltı

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) petrol boru hattından mazot çalmaya kakışan 5 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz günü Dilovası Tepecik Mahallesi Eski İstanbul Yolu mevkiinde bulunan NATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 şüpheliyi fark etti. Şüpheliler olay yerine gelen jandarmaları görünce kaçtı. Ekipler, şüphelilerin olay yerinde bıraktığı kamyonun kasasında plastik depo ve bidonlar ele geçirdi. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen Y.A., V.A, H.M., F.K. ve M..A. İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

NATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 kişiye gözaltıNATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 kişiye gözaltıNATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 kişiye gözaltıNATO petrol boru hattından mazot çalmaya kalkışan 5 kişiye gözaltı

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Ustasının aracını kaçırıp lokumcudan içeri girdilerUstasının aracını kaçırıp lokumcudan içeri girdiler
Yaralıyı yağmurdan poşetle ve şemsiyeyle korudularYaralıyı yağmurdan poşetle ve şemsiyeyle korudular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.