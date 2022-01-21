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NATO Romanya ve Bulgaristan'dan Çekilmeyecek

21.01.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO, Rusya'nın Romanya ve Bulgaristan'da bulunan güçlerini geri çekmesi talebini reddetti. NATO'nun bu yanıtı, Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker yığması üzerine Avrupa'da savaş patlak vermesini önlemek için diplomatik çabaların sürdüğü sırada geldi

NATO Romanya ve Bulgaristan'dan Çekilmeyecek

NATO, Rusya'nın Romanya ve Bulgaristan'da bulunan güçlerini geri çekmesi talebini reddetti. NATO'nun bu yanıtı, Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker yığması üzerine Avrupa'da savaş patlak vermesini önlemek için diplomatik çabaların sürdüğü sırada geldi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamada, "NATO, üye ülkelerin birbirini koruma ve savunma kabiliyetinden feragat etmeyecektir. Buna, bloğun doğusundaki askerlerin varlığı da dahildir" dedi.

Moskova, NATO'dan 1997 yılındaki sınırlarına geri çekilmesi ve genişlemeyi durdurması için hukuki açıdan bağlayıcı garantiler talep ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, gün içindeki açıklamasında, Moskova'nın Batı'dan talep ettiği güvenlik garantilerinin arasında NATO güçlerinin Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmesi şartının da yer aldığını kaydetmişti.

Bakanlık, NATO'ya 1997 yılından sonra katılan Bulgaristan ve Romanya için bunun ne anlama geldiğine ilişkin soruya, Rusya'nın tüm yabancı asker, silah ve askeri donanımının bu iki ülkeden çekilmesini istediği şeklinde yanıt verdi.

Bu talepleri geri çeviren NATO, Bulgaristan ve Romanya'dan asker çekilmesinin NATO üyeleri arasında birinci ve ikinci sınıf üyelik ortaya çıkaracağını, ittifakın bu ayrımı kabul edemeyeceğini bildirdi.

NATO Sözcüsü, "Avrupa'da etki alanları yaratılması fikrini reddediyoruz. Güvenliğimizin kötüye gitmesi durumunda müdahale edeceğiz. Buna kolektif savunmamızı güçlendirmek de dahil" dedi.

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