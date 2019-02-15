MÜNİH (AA) - Harvard Üniversitesi Belfer Merkezince hazırlanan bir raporda, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) kriz içinde bulunduğu, ittifakın Çin ve Rusya'nın "yeni sınamalarına" hazırlıksız olduğu öne sürüldü.

Eski ABD büyükelçileri Douglas Lute ve Nicholas Burns tarafından ortak yazılan "NATO yetmiş yaşında; Kriz içinde bir ittifak" adlı rapor, Münih Güvenlik Konferansında sunuldu.

Raporda, NATO’nun hem kendi içinde hem de dışarıda ciddi zorluklar ve bir krizle karşı karşıya olduğu, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO konusundaki belirsiz politikaları, Avrupa’nın düşük savunma harcamaları ve örgütün yavaş karar verme mekanizmasının NATO’nun kendi içindeki en büyük sıkıntıları olduğu iddia edildi.

Raporda, Rusya’nın askeri, Çin’in ekonomik ve teknolojik gücünün de NATO’nun sınırları ötesinde karşılaştığı iki büyük zorluk olarak gösterildi.

Rusya için "NATO’nun en büyük, en askeri yeterli komşusu" ifadesi kullanılan raporda, Moskova’nın NATO’nun temel dış sorunu olmaya devam ettiği savunuldu.