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NATO: Rusya'nın hava aktiviteleri 2020'de arttı

28.12.2020 18:51 | Son Güncelleme:
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NATO: Rusya'nın hava aktiviteleri 2020'de arttı

NATO, Rus askerî uçaklarının 2020'de yaklaşık 350 kez NATO hava sahasına yaklaştığının tespit edildiğini açıkladı.

Rusya’nın bu tip hava faaliyetlerinde artış yaşandığı bildiriliyor.NATO bünyesinde görev yapan ve Avrupa'daki hava aktivitelerini denetleyen uçaklar, 2020 yılında Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların yaklaşık 350 kez NATO hava sahasına yaklaştığını tespit etti.

Bir NATO sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın NATO sınırları yakınındaki hava faaliyetlerinde, geçen yıllarda bir artış tespit ettik" denildi. Sözcü, bu yıl da söz konusu hava aktivitelerinde orta dereceli bir artış olduğuna dikkat çekerek, NATO uçaklarının bu yıl tanımlanamayan 400 uçak nedeniyle kontrol uçuşu yaptığını kaydetti.

60 uçak 7/24 teyakkuzda

NATO'nun verdiği bilgilere göre Avrupa'da hava aktivitelerini takip eden 40 radar istasyonu ve kontrol noktası bulunuyor. Yaklaşık 60 NATO uçağı ise haftada 7 gün, 24 saat gereklilik halinde devreye girmek için hazır bekliyor. NATO'nun hava aktivitelerini izlemesi özellikle Estonya, Letonya ve Litvanya gibi müttefik ülkeler için önem taşıyor.

NATO verilerine göre Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar sık sık uçağın hava trafiğini kontrol eden radarda görülmesini sağlayan "transponder"ını kapatıyor. Ayrıca Rus askeri uçakları uçuş planlarını önceden bildirmiyor ve hava trafik kontrolü ile iletişime geçmiyor. Bu durumun sivil hava ulaşımı için de tehlike arz ettiği vurgulanıyor.

AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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