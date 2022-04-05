NATO: Rusya’nın hedefi Donbas

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinden geri çekilmesine atıfta bulunarak Moskova'nın Ukrayna'daki emellerinden vazgeçmediğini, ilerleyen günlerde bütün Donbas'ı almak için bir girişimde bulunmasını beklediklerini söyledi.

NATO Dışişleri Bakanlarının Çarşamba günkü toplantısı öncesinde Salı günü basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın "gelecek haftalarda Donbas'ın tamamını almak için Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde daha fazla hareket” beklediklerini söyledi. Stoltenberg, Donbas'ı alarak Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na doğru "bir kara köprüsü oluşturmayı” amaçladığını söyledi.

Ukrayna'ya gelişmiş silah sistemleri

Rus birliklerinin başkent Kiev bölgesinden "yeniden örgütlenmek, silahlanmak ve ikmal yapılması amacıyla” çekildiğini belirten Stoltenberg, odaklarını ülkenin doğusuna yönelttiklerini ifade etti. Dışişleri Bakanlarının toplantısında Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesi konusunun da konuşulacağının altını çizen NATO Genel Sekreteri, tanksavar gibi gelişmiş silah sistemleri sevkiyatının gündemde olduğunu belirtti.

Rus birliklerinin Kiev'in kuzeybatısındaki Buça'dan çekilmesi sonrasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili görüşlerini de paylaşan Stoltenberg, Rus birlikleri Kiev'in etrafındaki mevzilerinden çekilmeye devam ettikçe daha fazla "vahşet” görmeyi beklediklerini söyledi. Rusya'nın hala daha bu bölgelerin çoğunu kontrol ettiğini ve o sebepten oralarda yaşananların henüz gün yüzüne çıkmadığını belirten Stoltenberg, "Rus birlikleri çekilir de Ukrayna güçleri buraların kontrolünü yeniden devralırsa korkarım ki o zaman daha fazla toplu mezar, daha fazla vahşet ve daha fazla savaş suçu örneği görecekler” dedi.

Basına ve sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Buça sokaklarında sivil giyimli kişilere ait çok sayıda cenaze bulunduğu görülüyor. Aynı zamanda kentte toplu mezarlar da bulundu. Ukrayna, Rusya'nın Buça'da bir "soykırım” yaptığını savunurken Rusya suçlamaları reddederek görüntülerin kurmaca ve "Rusya karşıtı bir provokasyon” olduğunu iddia ediyor.

AFP,AP,rtr/DÇÜ,BK

