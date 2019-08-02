"NATO, S-400'ü herhangi bir üyesinin sistemine entegre etmeyecek"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 sistemi almasına ilişkin, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, ABD ile Patriot füze savunma sistemi alma ihtimali konusunda yürüttüğü görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını, İtalya ve Fransa ile de füze savunma sistemleri konusunda müzakere halinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Rusya'dan aldığı S-400 sisteminin, NATO üyelerinin sistemine entegre edilme ihtimaline yönelik soruya Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor." yanıtını verdi.

- Rusya'nın INF'den çekilmesi

ABD'den sonra Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesine de değinen Stoltenberg, ABD'nin INF'den çekilmesinin tüm NATO müttefikleri tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Çünkü hiçbir anlaşma tek tarafın uyması halinde efektif olmayacaktır. Rusya anlaşmadan feragatin tek sorumlusudur." diye konuştu.