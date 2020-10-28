NATO savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

NATO’ya bağlı 4 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden bugün saat 10.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Bulgaristan Donanması’na ait 32 borda numaralı ’Tsibar’ adlı savaş gemisi, İtalya Donanması’na ait M- 5556 borda numaralı ‘Alghero’ savaş gemisi, Fransa Donanması’na ait M-645 borda numaralı ‘Orion’ adlı savaş gemisi ve İspanya Donanması’na ait M-35 borda numaralı ‘Duero’ adlı savaş gemileri saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. NATO savaş gemileri, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısının önünden geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.