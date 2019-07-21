HABER

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı.

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı. İstanbul Boğazından geçip Marmara Denizi'ne açılan gemiye sahil güvenlik botları eşlik etti.

'SEA BREEZE 2019' TATBİKATINA KATILDI
NATO'ya bağlı Kanada Donanması'nın savaş gemisi FFH 333 borda numaralı HMCS Toronto adlı Halifax sınıfı firkateyn geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmişti. Savaş gemisi Karadeniz'de 'Sea Breeze 2019 ' adlı deniz tatbikatına katıldı. Firkateyn 19 gün sonra bugün saat 15:00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

GÜVERTEDEKİ ÇOK SAYIDA ASKER BOĞAZI SEYRETTİ
Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Baltalimanı sahil açıklarına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlendi. Bazı askerlerin kıyının fotoğrafını çekerken, bazı askerlerde Boğaz ile birlikte kendi fotoğraflarını çektirdi. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldıNATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldıNATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldıNATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Silivri'de iki katlı binada yangın çıktıSilivri'de iki katlı binada yangın çıktı
Kuşadası'na yerli ve yabancı turist akınıKuşadası'na yerli ve yabancı turist akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.