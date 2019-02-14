HABER

NATO savunma bakanları Afganistan'ı görüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Afganistan'daki misyonumuz öncelikli konularımız arasında olmaya devam ediyor"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Afganistan'daki misyonumuz öncelikli konularımız arasında olmaya devam ediyor." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci günü açılış konuşmasında, "Afganistan'daki misyonumuz öncelikli konularımız arasında olmaya devam ediyor. Afgan güçlerinin eğitimi ve fonlanması konusundaki desteğimiz de sürüyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki NATO faaliyetlerinin ele alınacağı söz konusu oturumda, NATO'nun Irak ve Kosova'daki misyonları da görüşülecek.

NATO'nun Afganistan'da 16 binden fazla askeri bulunuyor.

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Kınık ve Bergama'da kar yağışıKınık ve Bergama'da kar yağışı
Biga'da Kocabaş Çayı, yağış nedeniyle taştıBiga'da Kocabaş Çayı, yağış nedeniyle taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan NATO Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Olmaz olsun böyle anne-baba! Engelli öz kızına tecavüz edip, doğan bebekleri öldürdü

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.