NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Nükleer Planlama Grubunun da toplanacağını aktaran Stoltenberg, bu çerçevede Rusya'nın INF Antlaşması'nı ihlalinin gündeme geleceğini belirtti.

Stoltenberg, müttefiklerin son 5 yıldır savunma harcamalarını artırdığına dikkati çekerek bu yılın sonunda 8 üyenin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya ayırarak taahhütlerini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.

NATO üyelerinin yük paylaşımı konusunda önemli ilerleme kaydettiğinin altını çizen Stoltenberg, güncel veriler ışığında Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın bu yıl savunma harcamalarını yüzde 3,9 artıracağını kaydetti.

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları, savunma harcamaları, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması ve Afganistan gibi konuları görüşmek üzere iki günlük toplantı için yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

Rusya'nın antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar vakti olduğunu anımsatan Stoltenberg, "Rusya'nın antlaşmaya dönmemesi halinde NATO'nun atacağı adımları görüşeceğiz. Cevabımız savunma odaklı, ölçülü ve koordineli olacaktır." vurgusunu yaptı.

NATO'nun INF Antlaşması olmayan bir dünyaya hazırlanması gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, İttifak'ın yeni bir silahlanma yarışı istemediğini kaydetti.

Stoltenberg, bu çerçevede NATO-Rusya Konseyinin de gelecek hafta toplanacağını, taraflar arasında "açık ve dürüst" bir diyalog gerçekleşeceğini duyurdu.

- NATO ilk uzay politikasını belirleyecek

Stoltenberg, savunma bakanlarının uzayda imkan ve sınamaları tespit etmek için ortak bir uzay politikasını onaylayacağını duyurdu.

Müttefiklerin yıllardır uzayda uydularla faaliyet gösterdiğinin altını çizen Stoltenberg, NATO'nun da uzay politikasını güçlendirme kararı aldığını kaydetti.

Stoltenberg, NATO üyelerinin ileri teknolojilere yatırımlarının da görüşüleceğini belirterek müttefiklerin tek başına bu alanda ilerleme kaydetmesinin zor olduğunu, bu nedenle ortak yatırımların ele alınacağını ifade etti.