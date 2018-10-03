BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na katıldı.

Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu.

Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na iştirak etti.

NATO-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra Karadeniz güvenliği ve bölgesel konuların da ele alındığı oturum öncesinde Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de bulunduğu bazı bakanlarla sohbet etti.

