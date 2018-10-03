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NATO Savunma Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na katıldı - Toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de bulunduğu bazı bakanlarla sohbet eden Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile de bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na katıldı.

Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu.

Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na iştirak etti.

NATO-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra Karadeniz güvenliği ve bölgesel konuların da ele alındığı oturum öncesinde Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de bulunduğu bazı bakanlarla sohbet etti.

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Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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