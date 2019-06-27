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NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

NATO Savunma Bakanları bugün sona eren iki günlük toplantıda Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’nı (INF) ihlal etmesini, NATO’da yükümlülük paylaşımı, NATO’nun caydırıcılığı, yeni teknolojiler ve Afganistan’daki görevini görüştü.NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi.

NATO Savunma Bakanları bugün sona eren iki günlük toplantıda Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’nı (INF) ihlal etmesini, NATO’da yükümlülük paylaşımı, NATO’nun caydırıcılığı, yeni teknolojiler ve Afganistan’daki görevini görüştü.
NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi. Savunma Bakanları, NATO’nun uzaya yaklaşımı, bu daldaki fırsat ve zorlukları içeren yeni kapsamlı uzay politikasını onayladı.
NATO Genel Sekreteri General Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Bilgi paylaşımı, birlikte çalışabilirliği artırma konusunda, görev ve operasyonlarımızın ihtiyaç duyduğu yardım çağrısını sağlamamız için önemli bir rol oynayabiliriz” dedi.
NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları, NATO’nun savunma ve caydırıcılığı konusunda konuşma yaptı. NATO müttefikleri 2020’ye kadar 30 savaş gemisi, 30 kara taburu, 30 hava filosunu istenildiği takdirde 30 gün içerisinde hazırlama konusunda ortak karar aldı. Stoltenberg, müttefiklerin istenilen gücün 4’te üçünü hazırlamış durumda bulunduğunu belirterek, “Hala yapılacak iş var fakat bu yıl sonuna kadar tam bir gücü erişmeyi hedefliyoruz” dedi.

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