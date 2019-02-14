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NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2’nci oturumu başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda ikinci gün oturumu başladı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda ikinci gün oturumu başladı. Dün başlayan görüşmelerde Irak, Kosova ve Afganistan’daki son durum, savunma harcamaları ve Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlali masaya yatırılacak.
Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlali üzerine ABD’nin anlaşmadan çekilme kararı, yeni bir soğuk savaş dönemi hazırlıklarına sebep oldu. Dün Belçika’nın Brüksel şehrinde toplanan NATO Savunma Bakanları, INF’siz bir dünya için yapılacak hazırlıkları görüşüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesi yaptığı açılış konuşmasında, “Afganistan’daki görevimiz yüksek önem taşıyor. Afganistan’daki birliklerimizi desteklemeye ve eğitmeye devam edeceğiz. Irak’ta yeni eğitim görevi başlatmıştık. Irak’ta DEAŞ’ın tekrar peyda olmayacağından emin olmak için Irak’a yardım edeceğiz. Bütün Batı Balkan Bölgesinin güvenliğinden emin olacağız, Kosova’daki güvenlik güçlerimizin entegrasyonundan da emin olacağız” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg dün toplantıların ardından yaptığı açıklama, Rusya’nın ürettiği orta menzilli nükleer füzelerin hiçbir alarm vermeden Avrupa’ya ulaşabileceğini söylemişti. Stoltenberg, NATO kuvvetlerinin acil bir durum karşısında 30 günden daha kısa süre içerisinde 30 uçak filosu, 30 savaş gemisi ve 30 askeri birliğe erişimi için hazırlıklara başladıklarını söylemişti.

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