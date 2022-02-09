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"NATO 'savunmacı', Rusya 'saldırgan'" Beyaz Saray'dan Putin'e yanıt gecikmedi

09.02.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna krizinde gerilim her geçen gün yapılan açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun ‘savunmacı’, Rusya’nın ise ‘saldırgan’ olduğu şeklindeki değerlendirmelerin kabul edilemeyeceğini belirtmişti. Beyaz Saray’dan Putin’e yanıt gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, NATO’nun her zaman bir savunma örgütü olduğunu ve sınıra 10 binlerce askeri yığanın NATO değil Rusya olduğunu ifade etti.

"NATO 'savunmacı', Rusya 'saldırgan'" Beyaz Saray'dan Putin'e yanıt gecikmedi

Ukrayna ve Rusya krizinde peş peşe yapılan açıklamalarla gerilim üst seviyeye ulaşmaya devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalara Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ABD ile NATO'yu eleştiren Putin'e karşılık verdi.

"NATO BİR SAVUNMA GÜVENLİK ÖRGÜTÜ"

Putin'in, "ABD ile Batı bizi NATO'nun barışçıl bir savunma örgütü olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyor, Irak ve Libya gibi ülkeleri de karşıt örnekler olarak gösteriyor." şeklindeki yorumu hatırlatılan Psaki, NATO'nun bir savunma güvenlik örgütü olduğunu dile getirdi.

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"SINIRA ON BİNLERCE ASKERİ YIĞAN NATO DEĞİL RUSYA"

Psaki, "NATO her zaman bir savunma ittifakı olmuştur. Sınırına on binlerce askeri yığan NATO değil Rusya'dır. Biz (bölgedeki) ortaklarımıza desteğimizi artırıyoruz. Onların (Rusların) gerilimi düşürme kabiliyeti var, umarım öyle yaparlar." şeklinde konuştu.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun doğuya genişlememesi, 1997’deki sınırlarına geri dönmesi ve Rusya sınırlarına silah yerleştirilmemesi tekliflerinin ABD ve NATO tarafından görmezden gelindiğini kaydetmiş ve "NATO 2019’daki askeri stratejisinde Rusya’yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak adlandırdı. NATO bizi düşman olarak belirledi." ifadelerini kullanmıştı.

NATO’nun askeri altyapılarını Rusya sınırlarına yaklaştırdığını vurgulayan Putin, NATO ve üye devletlerinin Rus silahlı kuvvetlerini nereye ve nasıl konuşlandırılacağı konusunda “ders vermeye çalıştığını” söylemişti. Rusya’nın NATO’ya değil, NATO’nun Rusya’ya doğru ilerlediğini savunan Putin, bu yüzden ülkesinin saldırgan davrandığını söylemenin mantıksız olduğunu savunmuştu.

MOSKOVA KARŞISINDAKİ 'KOZ'

Kuzey Akım-2 projesinin Moskova karşısında bir "koz" olduğunu da anlatan Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi için bu kozun doğru şekilde kullanılması gerektiğini savundu.

Projeye daha önce yaptırım getirmek isteyen bazı ABD'li Kongre üyeleriyle aynı düşünmediklerini vurgulayan Psaki, Moskova'ya karşı söz konusu projenin iptali kozunun işgal olmaması için kullanılmasının daha doğru olduğunu ileri sürdü.

Almanya'nın projenin geleceği konusunda ABD ile aynı söylemi kullanmadığı yönündeki bir soruya da yanıt veren Psaki, "Bu soruyu Almanya Başbakanı'na sormalısınız, biz başından beri projenin doğru bir proje olmadığını söylüyoruz." değerlendirmesini yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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