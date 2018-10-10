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Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat olacak

10.10.2018 13:35 | Son Güncelleme

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana düzenlediği en büyük tatbikat bu ay sonunda Hollanda, Almanya ve Norveç'te düzenlenecek.

Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat olacak

ABD'li Amiral James Foggo'nun yöneteceği tatbikata 31 ülkede 51 bin asker katılacak, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin askeri araç kullanılacak.

İngiliz ordusuna bağlı birlikler, bu sabah Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na çıktı ve böylece 'Trident Juncture' adı verilen tatbikat, fiilen başlamış oldu.

TATBİKAT SENARYOSUNA GÖRE NORVEÇ İŞGAL EDİLİYOR

İngiliz askerleri, karayoluyla önce Almanya'nın Hamburg kentine, oradan da tatbikat senaryosuna göre 'hayali bir düşman' tarafından işgal edilen Norveç'e yardıma gidecekler.

Aslında Birleşik Krallık askerlerinin Norveç'teki Oslo ya da Bergen kentlerine gemiyle ulaşımı daha kolay.

Ancak NATO'nun amacı, ittifaka bağlı birliklerin karadan en hızlı nasıl taşınabileceğini test etmek. Bu nedenle Hollanda ve Almanya rotası kullanılacak.

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NATO Savunma Politikası Direktörü Timo Koster, Hollanda Devlet Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, ittifakın eksiklerinin belirlenmesi amacıyla böyle bir rota belirlendiğini söyledi.

Tatbikatta NATO birliklerinin kara yolundan sorunsuz ulaşımı, köprü ve viyadüklerin asker ve teçhizat geçişine uygunluğu, asker sevkiyatının bürokratik engellere takılmadan en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gibi konular test edilecek.

Koster, Soğuk Savaş döneminde bu tür büyük tatbikatların sık sık yapıldığına işaret ederek, uzun süre sonra eksiklerin ortaya çıkarılması için yeniden yapılacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO tatbikat Soğuk Savaş ABD Norveç işgal planı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye katilmismi
kime karşı tatbikat acaba????
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