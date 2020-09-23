HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO: Türk-Yunan görüşmelerinde mesafe kaydedildi

NATO: Türk-Yunan görüşmelerinde mesafe kaydedildi

23.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle gerginlik yaşayan Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri görüşmelerde "iyi bir mesafe kaydedildiğini" açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşayan Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen askeri görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Stoltenberg, her iki ülkeden askeri yetkililerin, havada veya denizde yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla bir mekanizma kurulması konusunda mutabakata varılması için NATO genel merkezinde 5-6 kez bir araya geldiğini belirtti.

Brüksel'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri, Türk ve Yunan askeri yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve şu ana kadar "iyi bir mesafe kaydedildiğini" söyledi.

"Almanya'nın diplomatik çabalarını tamamlıyor"

Stoltenberg, "Bunlar teknik askeri görüşmeler. Almanya'nın esas sorunu çözmeye yönelik diplomatik çabaları tamamlıyor" diye ekledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik, bölgede olası bir askeri çatışma ya da kaza yaşanabileceği endişelerini de beraberinde getirmişti. Ancak taraflar arasındaki tansiyon, bu hafta Ankara ve Atina'nın sorunun çözümü için istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmesinin ardından düştü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bu gelişmeyi olumlu karşıladığını belirtirken İspanya Başbakanı Sanchez de "doğru yönde atılmış önemli bir adım" nitelendirmesinde bulundu.

DW/AFP,CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Herkes bu profesörü konuşuyor! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
Herkes bu profesörü konuşuyor! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
Kızlar onun için çıldırıyor! Moğolistan’ın en seçkin kartal avcısı
Kızlar onun için çıldırıyor! Moğolistan’ın en seçkin kartal avcısı
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?
Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?
Putin'den ikinci koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama
Putin'den ikinci koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama
Stoltenberg: Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde iyi ilerleme kaydedildi
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.