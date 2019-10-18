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NATO Türkiye-ABD anlaşmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum" - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "(Suriye savaşı) Bunun da müttefikimiz Türkiye'yi 3-4 milyon sığınmacıyla beraber nasıl bir yükün altına soktuğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir yük ve Avrupalı ülkeler ciddi anlamda buna nasıl katkı sağlayacaklarını gözden geçirmeli"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pompeo'nun Türkiye ve ABD arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" hakkında NATO Kuzey Atlantik Konseyi'ne bilgi verdiğini aktaran Stoltenberg, Suriye'de sahada olan iki NATO müttefikinin anlaşma sağlamasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusunda durumun hala "hassasiyetini" koruduğunu ifade ederek, "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almak için önemli bir platform görevini de gördüğünü belirten Stoltenberg, Suriye'nin tüm ittifak üyeleri için önem taşıdığını kaydetti.

Stoltenberg, yakın zamanda Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenlediğini anımsatarak, "Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede ön cephede yer aldığını ve tüm müttefiklerden daha fazla terör saldırısına uğradığını anımsattım." diye konuştu.

Türkiye'nin aynı zamanda çok sayıda sığınmacıya da ev sahipliği yaptığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var." dedi.

Ziyaret kapsamında Barış Pınarı Harekatı hakkında endişelerini de dile getirdiğini hatırlatan Stoltenberg, terör örgütü DEAŞ'ın ortak düşman olduğunu ve bu örgüte karşı elde edilen kazanımlara zarar gelmemesi gerektiğini söyledi.

- Pompeo'dan Avrupalı ülkelere çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise Türkiye'deki görüşmeleri hakkında NATO müttefiklerine bilgi vermesinin önemine işaret ederek, kaydedilen başarıyı ve ilerleme sağlanması gereken alanları anlattığını söyledi.

Pompeo, NATO müttefikleri arasında Suriye'de sahada bulunan ülkeler de olduğunu anımsatarak, "Bölgede DEAŞ'la mücadele ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca Suriye'de siyasi süreç için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasında sağlanan anlaşmanın ardından bazı askeri hareketlilikler olduğunu belirten Pompeo, "Anlaşmadaki yerlerden YPG'lileri geri çekmek için çok yoğun koordinasyon gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden önce milyonlarca insanın Suriye'de hayatını kaybettiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun da müttefikimiz Türkiye'yi 3-4 milyon sığınmacıyla beraber nasıl bir yükün altına soktuğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir yük ve Avrupalı ülkeler ciddi anlamda buna nasıl katkı sağlayacaklarını gözden geçirmeli."

Bazı Avrupalı ülkelerin DEAŞ'lı yabancı terörist savaşçıları geri alacağına yönelik açıklamaları olduğunu anımsatan Pompeo, bundan mutlu olduğunu, ancak aynı zamanda gecikmelerden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Pompeo, "Umarım tüm ülkeler zorunluluklarını yerine getirir ve bu yabancı terörist savaşçıları geri alır." vurgusunda bulundu.

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