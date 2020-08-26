NATO: Türkiye Libya konusunda NATO-AB iş birliğini bloke ediyor

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Avrupa Birliği'nin (AB) deniz operasyonu ile NATO'nun Akdeniz'deki "Sea Guardian" (Deniz Gardiyanı) misyonu arasındaki iş birliğini engellemeye devam ettiği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çarşamba günü Berlin'de AB savunma bakanlarının toplantısında yaptığı konuşmada, konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını, Türkiye'nin BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi konusunda iş birliği yapmayı planlayan NATO ve AB’nin isteğini bloke etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Stoltenberg bu duruma rağmen NATO’nun, AB ile iş birliği yapabilmesi için yollar aramaya devam ettiğini de dile getirdi.

Üst düzey bir AB yetkilisi daha önce, savunma bakanları toplantısında AB'nin NATO ile iş birliği yapma isteğini bir kez daha dile getireceğini söylemişti. Yetkili, bu iş birliğinin operasyonlarda yer alan birimler arasında bilgi alışverişi şeklinde olabileceğini ifade etmişti.

Türkiye'ye göre AB tarafsız değil