NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı’nı durdurma çağrısı yaptı. Juncker, “Türkiye Suriye’deki operasyonu durdursun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız” dedi.
Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na yönelik ilk açıklama geldi. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye operasyonu durdurma çağrısında bulundu. Juncker konuşmasında, “Türkiye’yi itidalli davranmaya çağırıyorum. Eğer planları güvenli bölge oluşturmaksa, AB’den bunun için ödeme yapmasını beklemeyin” ifadelerine yer verdi.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, dün yaptığı basın toplantısında, AB’nin Suriye’de çözümün askeri değil, BM kararları uyarınca uygulanacak siyasi dönüşüm süreciyle sağlanabileceğini düşündüğünü söylemişti. Mültecilerin, Suriye’ye koşullar düzeldikten sonra tekrardan gönderilebileceğini ifade eden Kocijancic, mevcut durumda bu koşulların henüz oluşmadığını kaydetmişti.
BM GÜVENLİK KONSEYİ İÇİN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekat sonrası, Fransa ve İngiltere BM Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanması için harekete geçti.
İTALYA'DAN İLK TEPKİ
İtalyan Başbakanı Comte ise başlayan operasyonun bölgedeki istikrarı bozma ve sivil ölümlerine neden olmak riski taşıdığını söyledi.
NATO: TÜRKİYE'NİN KAYGILARI MEŞRU
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg ayrıca "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" dedi.
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