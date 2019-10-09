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NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu bitirmesi yönünde çağrıda bulundu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı’nı durdurma çağrısı yaptı. Juncker, “Türkiye Suriye’deki operasyonu durdursun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız” dedi.

Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na yönelik ilk açıklama geldi. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye operasyonu durdurma çağrısında bulundu. Juncker konuşmasında, “Türkiye’yi itidalli davranmaya çağırıyorum. Eğer planları güvenli bölge oluşturmaksa, AB’den bunun için ödeme yapmasını beklemeyin” ifadelerine yer verdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, dün yaptığı basın toplantısında, AB’nin Suriye’de çözümün askeri değil, BM kararları uyarınca uygulanacak siyasi dönüşüm süreciyle sağlanabileceğini düşündüğünü söylemişti. Mültecilerin, Suriye’ye koşullar düzeldikten sonra tekrardan gönderilebileceğini ifade eden Kocijancic, mevcut durumda bu koşulların henüz oluşmadığını kaydetmişti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ İÇİN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekat sonrası, Fransa ve İngiltere BM Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanması için harekete geçti.

İTALYA'DAN İLK TEPKİ

İtalyan Başbakanı Comte ise başlayan operasyonun bölgedeki istikrarı bozma ve sivil ölümlerine neden olmak riski taşıdığını söyledi.

NATO: TÜRKİYE'NİN KAYGILARI MEŞRU

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ayrıca "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" dedi.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ee güzel ülkemi karıştırmak için besledikleri itler için başka ne isteyeceklerdi..
bop oyunları bunlar kimse durduramaz ne yazılıp çizilmiş ise isleyecek
kime bulumdun çağrıda ağa babana mı
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