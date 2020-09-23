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NATO: "Türkiye ve Yunanistan İlerleme Kaydetti"

23.09.2020 18:03 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasında yürütülen askeri görüşmeler üzerinde "ilerleme" sağlandığını bildirdi

NATO: "Türkiye ve Yunanistan İlerleme Kaydetti"

NATO, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enerji kaynaklarına ilişkin diplomatik kriz yaşanan Doğu Akdeniz'de çatışmaları önlemek amacıyla Türkiye ve Yunanistan arasında yürütülen askeri görüşmeler üzerinde "ilerleme" sağlandığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki tarafı temsil eden askeri yetkililerin, hava ve denizde yaşanabilecek kaza nitelikli olası çarpışmaları önlemek amacıyla bir mekanizma üzerinde anlaşma yapmak için NATO genel merkezinde altı görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Brüksel'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le görüşmesi sonrasında açıklama yapan Stoltenberg, "Bu görüşmeler hala devam ediyor ve olumlu ilerleme sağlandı. Bunlar, ana meseleyi çözmek için Almanya önderliğinde yürütülen diplomatik çabaları destekler nitelikteki teknik askeri görüşmeler" dedi.

Son aylarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yapması aynı bölgedeki hak iddiaları nedeniyle Yunanistan’la diplomatik krize neden olmuş, NATO üyesi iki ülke arasında kazara da olsa çatışma çıkabileceği korkularını körüklemişti.

Ancak Ankara ve Atina'nın anlaşmazlıkları çözmek için ön görüşmelerde bulunmayı kabul etmesi, tansiyonun düşmesiyle sonuçlandı.

Stoltenberg bu adımı memnunlukla karşılarken Sanchez, teknik görüşmeleri "doğru yolda atılan önemli bir adım" olarak niteledi.

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