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  4. NATO Ukrayna’dan yardım talebi aldığını açıkladı! Üye ülkelere destek çağrısı yaptı

NATO Ukrayna’dan yardım talebi aldığını açıkladı! Üye ülkelere destek çağrısı yaptı

16.02.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz devam ederken NATO’dan sürpriz bir açıklama geldi. NATO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın acil durumlara karşı NATO’dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Söz konusu açıklamada üye ittifak ülkelerine de yardımlara katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

NATO Ukrayna’dan yardım talebi aldığını açıkladı! Üye ülkelere destek çağrısı yaptı

Rusya ile büyük bir kriz yaşayan ve işgale karşı hazırlanan Ukrayna'nın üyesi olmadığı NATO'dan yardım talep ettiği duyuruldu. NATO tarafından yapılan paylaşımda, "Ukrayna, çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlar için uluslararası yardım talep ediyor" başlığı ile Ukrayna’nın talep ettiği ihtiyaçların listesini yayınladı.

"ULUSLARARASI YARDIM TALEBİ ALINMIŞTIR"

Yardım talebine ilişkin açıklamanın devamında, "Ukrayna Devlet Acil Servisi, sivil nüfusunu etkileyebilecek çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlara hazırlanıyor. Atıfta bulunulan prosedürlere uygun olarak, Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) 15 Şubat 2022'de Ukrayna'dan uluslararası yardım talebi almıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC), NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesindeki başlıca sivil acil durum müdahale mekanizması olarak görev yapıyor. Tüm yıl boyunca aktif olan oluşum tüm NATO Müttefiklerini ve ortak ülkeleri kapsıyor. Merkez, özellikle doğal ve insan kaynaklı afetler durumunda hem yardım taleplerini hem de yardım tekliflerini koordine etmek için bir takas sistemi olarak işlev görüyor. Bu kurumun Ukrayna'dan aldığı yardım talebi listesi üzerinden cevap vermesi bekleniyor.

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YARDIM LİSTESİNDE İŞ MAKİNALARI VE İLAÇLAR DA VAR

Ukrayna’nın yardım talep listesi iş makineleri, arazi tipi araçlar, laboratuvar malzemeleri, motorlu botlar, jeneratörler, kıyafetler, ayakkabılar, radyo ve haberleşme cihazları yanında çok sayıda ve çeşitte ilaçları içeriyor. Söz konusu duyurunun sonunda ise üye ittifak ülkelerine yardımlara katkıda bulunma çağrısı yapıldı. Duyuruda; Ukrayna'nın gereksinimlerine eşgüdümlü bir yanıt sağlamak amacıyla, uluslar bu talepleri kısmen veya tamamen karşılayabilecek durumda olanlar, Operasyonel Rapora cevap vermeye davet edilir.’’ ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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