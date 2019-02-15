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NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce eğitim verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kiev ve Odessa şehirlerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri üslerde İngilizce dil eğitimi verecek.NATO’nun Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında yapılan bir anlaşmaya göre Ukrayna Ordusu, NATO’dan İngilizce eğitim alacak.

NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce eğitim verecek

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kiev ve Odessa şehirlerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri üslerde İngilizce dil eğitimi verecek.
NATO’nun Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında yapılan bir anlaşmaya göre Ukrayna Ordusu, NATO’dan İngilizce eğitim alacak. NATO, Kiev ve Odessa şehirlerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri üslerde, ilk etapta 100 kişiye eğitim verecek. Dil eğitiminin süresinin ise duruma göre 2 ya da 3 sene olması planlanıyor. Yapılan anlaşmada belirtildiği üzere dil eğitimi, NATO Güven Fonu’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yapacağı reformlardan biri olarak ifade ediliyor.
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) 2017 yılında yaptığı bir açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarına 1 milyon 200 bin euro’luk dil eğitimi bütçesi ayırdığını duyurmuştu.

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