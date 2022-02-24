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NATO ülkeleri kimler? Ukrayna ve Rusya NATO üyesi mi? NATO üyeleri ülkeler hangileri?

24.02.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü anlamına gelmekte olan NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan olmak üzere toplam 30 üye ülkeden oluşmakta. Türkiye, 1952 senesinden bu yana NATO üyesi olarak bulunuyor. Peki NATO ülkeleri kimler? Ukrayna ve Rusya NATO üyesi mi? İşte diğer tüm NATO üyeleri ülkeler listesi!

NATO ülkeleri kimler? Ukrayna ve Rusya NATO üyesi mi? NATO üyeleri ülkeler hangileri?

4 Nisan 1949 tarihinde Kuzey Atlantik Antlaşması’nın imzalanması ile kurulan NATO’da ikisi Kuzey Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa’da bulunuyor. NATO-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin NATO üyesi olmak için katıldığı Kore Savaşı ile 1952 senesinde başlamıştı. Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO ülkeleri merak edilmeye başlandı. Peki NATO üyesi ülkeler kimler? Rusya ve Ukrayna NATO üyesi mi?

UKRAYNA VE RUSYA NATO ÜYESİ Mİ?

Rusya’nın askeri operasyon düzenlemiş olduğu Ukrayna NATO üyesi değildir. Rusya da NATO üyeleri arasında yer almamakta.

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

1949 yılında kurulmuş olan NATO’nun yıllar içerisinde katılımcı sayısı 30’a ulaşmıştır.

Katılan ülkeler ise şöyle:

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

POLONYA (1999)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

NATO NEDİR?

NATO kısa adıyla bilinmekte olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olarak faaliyet gösteren örgütün, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 30 üye ülkesi bulunmaktadır. Üye ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve iş birliği yapmayı sürdürürler.

4 Nisan 1949'da kurulmuş olan NATO’ya Türkiye 1952 yılında üye olmuştur. Örgütün en son üyesi ise 2020 senesinde katılım sağlayan Kuzey Makedonya’dır.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Türkiye Ukrayna
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