NATO ülkelerinden Stoltenberg'e Türkiye tepkisi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye karşı "çok yumuşak" olmakla eleştirildi. Stoltenberg endişelerini Türkiye'ye ilettiğini söyledi.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna ilişkin tavrı nedeniyle ittifak üyesi bazı ülkelerin baskısı ile karşı karşıya olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir açıklama geldi. NATO Parlamenter Asamblesi'nin Londra'da düzenlenen toplantısında konuşan Stoltenberg operasyon nedeniyle duyduğu endişeyi Türkiye'ye ilettiğini söyledi. Stoltenberg, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na operasyonun bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığını ilettiğini aktardı. Stoltenberg, "Oratk düşmanımız DAEŞ'e karşı kazanımlarımızı koruyabilmemiz için Türkiye'nin itidal ve diğer müttefiklerle koordinasyon içerisinde hareket etmesini bekliyorum" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Stoltenberg'e Türkiye eleştirisi Londra'daki Parlamenter Asamblesi'ndeki konuşmasının ardından düzenlenen soru cevap bölümünde Stoltenberg, IŞİD'in saldırılarının hedefi olan Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerden giden temsilcilerin eleştirilerinin odağı oldu. Fransa'da senato üyesi Christian Cambon, durumun kabul edilemez olduğunu savunarak Stoltenberg'i Türkiye'ye karşı "çok yumuşak" olmakla suçladı. Cambon, "İstanbul'da yaptığınız açıklamanın tonu bizi şaşırttı. Bu Amerikalı müttefiklerimize danışılmış mıydı?" dedi. Cambon'un bu sözleri bazı delegelerden alkış topladı. Cambon ayrıca NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Stoltenberg ise İstanbul'daki temasları sırasında endişelerini dile getirdiğini vurguladı. Stoltenberg, "Orada ne olduğunu anlamanın tek yolu Türkiye'nin üstlendiği önemli rolü anlamaktan geçiyor" cevabını verdi. Türkiye'nin NATO için önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, "NATO müttefikleri olarak hepimiz DAEŞ'i yenmek için düzenlenen askeri operasyonlarda Türkiye'nin altyapısını kullandık. Şu an olanlar yüzünden bu nedenle endişeliyim. DAEŞ'le savaşta ihtiyacımız olan birliği zedeleme riski taşıyoruz" dedi.