NATO Üye Ülke Parlamenterleri Antalya’da toplanacak

99’uncu Rose Roth Semineri ile NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu (GSM) ortak toplantısı TBMM’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek.

Türk ve yabancı milletvekilleri, bürokratlar, askeri temsilcilerin bir araya geleceği NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı, 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. Açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapılacak olan toplantıya 29 ülkeden 82 parlamenter, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve ilgili ülkelerin diplomatları katılacak. Ayrıca toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak’ın da katılacağı belirtildi.

Toplantıda, İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar’ın, GSM Raportörü sıfatıyla ‘Suriye’deki Güncel Durum’ başlıklı raporunu sunacağı belirtilirken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile NATO PA Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon arasında yapılacak ikili görüşmede de Türkiye’nin NATO’daki öncelikleri ve rolü ile NATO PA’ya katkıları konularının ele alınması öngörülüyor.

Üç gün süreceği bildirilen toplantıda, Suriye’deki durum, Orta Asya ve Afganistan’daki gelişmeler, mülteciliğin insani ve güvenlik boyutu, Libya ve Sahraaltı Afrika’daki durum, Körfez bölgesinde değişim, Irak’ın güvenliği, Ortadoğu’da Rusya ve Çin’in mevcudiyeti, Filistin ihtilafında son gelişmeler gibi konuların görüşüleceği belirtildi.

