HABER

NATO Üye Ülke Parlamenterleri Antalya’da toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:29 | Son Güncelleme

99’uncu Rose Roth Semineri ile NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu (GSM) ortak toplantısı TBMM’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek.Türk ve yabancı milletvekilleri, bürokratlar, askeri temsilcilerin bir araya geleceği NATO Parlamenter Asamblesi 99.

99’uncu Rose Roth Semineri ile NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu (GSM) ortak toplantısı TBMM’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek.

Türk ve yabancı milletvekilleri, bürokratlar, askeri temsilcilerin bir araya geleceği NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı, 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. Açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapılacak olan toplantıya 29 ülkeden 82 parlamenter, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve ilgili ülkelerin diplomatları katılacak. Ayrıca toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak’ın da katılacağı belirtildi.

Toplantıda, İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar’ın, GSM Raportörü sıfatıyla ‘Suriye’deki Güncel Durum’ başlıklı raporunu sunacağı belirtilirken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile NATO PA Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon arasında yapılacak ikili görüşmede de Türkiye’nin NATO’daki öncelikleri ve rolü ile NATO PA’ya katkıları konularının ele alınması öngörülüyor.

Üç gün süreceği bildirilen toplantıda, Suriye’deki durum, Orta Asya ve Afganistan’daki gelişmeler, mülteciliğin insani ve güvenlik boyutu, Libya ve Sahraaltı Afrika’daki durum, Körfez bölgesinde değişim, Irak’ın güvenliği, Ortadoğu’da Rusya ve Çin’in mevcudiyeti, Filistin ihtilafında son gelişmeler gibi konuların görüşüleceği belirtildi.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdıErzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdı
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.