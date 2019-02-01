NATO üyelerinden ABD'nin INF kararına destek

BRÜKSEL (AA) - NATO'nun 29 üyesi, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyerek, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, ittifak üyelerinin aralık ayında Rusya'nın 9M729 isimli füze sisteminin INF Anlaşması'nı ihlal ettiği, bu durumun Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

NATO üyelerinin Rusya'ya "acilen anlaşmanın yükümlülüklerini tam ve teyit edilebilir bir şekilde yerine getirme" çağrısı yaptığı anımsatılan açıklamada, taraflar arasında irtibatın sürdüğü ancak Rusya'nın anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik somut adım atmadığı belirtildi.

- ABD'ye destek

Açıklamada, "ABD, Rusya'nın 9M729 isimli füze sistemini gizli test etme ve üretmeyle Avro-Atlantik güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle anlaşmadan çekiliyor. Müttefikler bunu güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesine yer verildi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmek için tanıdığı 6 aylık süre zarfında, Rusya'nın, anlaşmaya uymaması halinde anlaşmanın sonlanmasından sorumlu tutulacak taraf olduğu vurgulanan açıklamada, NATO'nun durumu yakından takip edeceği kaydedildi.