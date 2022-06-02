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NATO üyeliği gündemdeydi! Ülke karıştı... Bir yanda başbakandan istifa resti, diğer yanda hükûmete şantaj

02.06.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO üyeliğine Türkiye’nin sıcak bakmadığı İsveç’te birbiri ardına önemli gelişmeler yaşandı. Ülkenin başbakanı, Adalet ve İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru Mecliste kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. Türkiye’nin, terör örgütlerine destekleri nedeniyle tepki gösterdiği ve üyelik için önce kaygılarının giderilip somut adım atılmasını beklediği İsveç’te, NATO ve Türkiye konusunda da dikkat çeken gelişmeler oldu. Bir milletvekili, hükûmete şantaj yaparak Türkiye ile anlaşmamalarını is

NATO üyeliği gündemdeydi! Ülke karıştı... Bir yanda başbakandan istifa resti, diğer yanda hükûmete şantaj

NATO'ya üyelik başvurusu yapan ancak Türkiye'nin terör desteği sebebiyle olumlu yaklaşmadığı ve öncelikle kaygılarının giderilip somut adımların atılmasını beklediği İsveç'te dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle Mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Morgan Johansson hakkında gensoru önergesi verdi.

KABUL EDİLİRSE İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Önergeye sinirlenen İsveç Başbakanı Magdalena Andesson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Gensorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, "Hükûmetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin (SD) sunduğu gensoru önerisine ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti (L) destek veriyor.

12 Haziran'da Mecliste ele alınması beklenen gensoru önerisini hazırlayan SD Milletvekili Henrik Vinge, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu.

Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Billström ise Johansson'un "yalancı ve beceriksiz" olduğunu öne sürerek önergeyi destekleyeceğini bildirdi.

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YPG/PKK SAVUNUCUSU VEKİLDEN HÜKÛMETE ŞANTAJ

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de devlet televizyonu SVT'ye verdiği beyanatta, hükûmete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi.

Kendisiyle YPG/PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya hükûmetin sadık kalmasını isteyen Kakabaveh, aksi takdirde iktidara desteğini keseceğini öne sürdü.

Öte yandan polisin yayımladığı istatistiklere göre, son 5 yılda suç örgütlerinin neden olduğu çatışmalar sonucunda ülkede her yıl ortalama 45 kişi ölürken bu yılın ilk 5 ayında silahlı saldırı sonucu katledilenlerin sayısı da 31 olarak kayıtlara geçti. (AA)

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NATO İsveç
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