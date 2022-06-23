HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO üyeliği krizi: ABD çözüm için umutlu

NATO üyeliği krizi: ABD çözüm için umutlu

23.06.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO krizinin yakın zamanda aşılacağından emin olduğunu söyledi.

NATO üyeliği krizi: ABD çözüm için umutlu

Yaklaşan NATO zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki krizle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried, Washington olarak taraflar arasında bu hafta gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı geçtiğini gözlemlediklerini belirtti.

Donfried, "Bunun olumlu bir şekilde çözüleceğinden eminiz. Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine NATO ittifakı genelinde geniş ve ciddi bir destek var" dedi.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliği için başvuruda bulundu. NATO'ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye, bu yaklaşımına gerekçe olarak söz konusu ülkelerin PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu gösteriyor. Ankara ayrıca bu iki ülkenin Türkiye'ye yönelik bazı silah satışlarına izin vermemesine tepkili.

NATO liderleri 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelecek.

ABD'li yetkili, tarafların Madrid'deki zirveye kadar ortak bir noktada buluşacağını düşünüp düşünmediği yönündeki soruya "Şüphesiz, bunun olması için uğraşıyoruz" yanıtını verdi.

Türk tarafı temkinli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, hafta başında Brüksel'de İsveç, Finlandiya ve NATO'dan temsilcilerle bir araya gelerek üyelik krizini ele almıştı.

Görüşmelerin ardından ABD'li yetkili Donfried'in son açıklamalarına kıyasla daha temkinli ifadeler kullanan Türk yetkililer olası bir uzlaşının NATO zirvesinin sonrasına kalabileceği sinyalini vermişti. Kalın, İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin taleplerine yönelik yasal düzenlemeleri ne kadar kısa sürede yaparsa sürecin de "daha pozitif bir yönde hız kazanacağını, daha pozitif bir yönde ileryeceğini ve ivme kazanacağını" söylemişti. Kalın, "Bunu da hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz" diye eklemişti.

Erdoğan-Biden arasında ikili görüşme ihtimali

Birçok uzman, yaşanan sorun Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında olsa da ABD Başkanı Joe Biden'ın çözüm sürecine daha doğrudan müdahil olması hâlinde krizin aşılmasının kolaylaşacağı görüşünde.

Bu dahlin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden arasındaki bir ikili görüşme şeklinde olabileceği yorumları yapılıyor.

Reuters'ın haberine göre, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın yaklaşan G7 ve NATO zirvelerine ilişkin programında Erdoğan'la gerçekleştirilmesi planlanan bir ikili görüşme olmadığını söyledi. Ancak yetkili, söz konusu zirvelerin format açısından program dışı görüşmeler için de bolca fırsat yarattığını sözlerine ekledi.

Erdoğan ve Biden son olarak Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

DW,rtr/CÖ,JD

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyorABD medyası: Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor
Yasak aşkta kanlı son! 'Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var'Yasak aşkta kanlı son! 'Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var'
Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendiTapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi
Anahtar Kelimeler:
NATO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

İlginizi Çekebilir

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.