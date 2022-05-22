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NATO üyeliğiyle ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken ifadeler! "Türkiye'ye güvence verebiliriz"

22.05.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin olumlu yaklaşmadığı Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Finlandiya’dan konuyla alakalı dikkat çeken açıklamalar geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verebileceklerini belirtti. "PKK, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiğinden Finlandiya'da da terör faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemli" dedi.

NATO üyeliğiyle ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken ifadeler! "Türkiye'ye güvence verebiliriz"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği tüm dünyanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Türkiye'nin olumlu yaklaşmadığı üyelik süreciyle alakalı Finlandiya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Yle televizyonuna ülkesinin NATO üyelik başvurusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

"BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR"

Finlandiya ve Türkiye'nin, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili sorunları çözmesini beklediğine işaret eden Haavisto, bunun birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

Haavisto, müzakerelerin (Türkiye ile) resmi düzeyde devam edeceğini vurgulayarak, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. O yüzden temkinli olmak gerekirse, şimdi bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim ancak bu bir sorun değil." ifadesini kullandı.

Bakan Haavisto, Finlandiya ve Türkiye cumhurbaşkanlarının dün yaptıkları telefon görüşmesinde, "Finlandiya'nın terörizme karşı mücadele sicilini ele aldıklarını" aktardı.

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"TÜRKİYE'YE KESİNLİKLE BÖYLE GARANTİLER VEREBİLİRİZ"

Haavisto, ülkesinin Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz. PKK, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiği için Finlandiya'da da terör faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemli." dedi.

Hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Haavisto, "Hukukun üstünlüğünün yapısını netleştirmek önemli. Siyasi kararlar yargı sisteminin işleyişini etkileyemez. Bu bizim başa koyduğumuz bir ilke. Fin silahlarının bilgimiz dışında bir savaşa girmemesi önemli." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk NATO Finlandiya Türkiye
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