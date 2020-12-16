"NATO Üyesi Ülkelerin Birbirine Yaptırım Uygulaması Üzücü"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerini ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından “olumlu bir çözüm” bulmaya çağırdı. Stoltenberg ayrıca NATO üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulamasından “üzüntü duyduğunu” da ifade etti.

Jens Stoltenberg, Brüksel’de Montenegro (Karadağ) Başbakanı Zdravko Krivokapic’le düzenlediği ortak basın toplantısında Yunan bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapta dile getirdi.

Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alıp test etmesi nedeniyle Amerika’nın Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlarla ilgili olarak, “NATO müttefiklerinin birbirlerine yaptırım uyguladığı bir durumda olmaktan üzüntü duyuyorum. Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemi alma kararının sonuçları olacağı yönündeki endişelerimi de daha önce dile getirmiştim. Bu ulusal bir karar ancak S-400 sistemi NATO sistemleriyle uyuşmuyor” dedi.

NATO Genel Sekreteri ayrıca Türkiye’nin savunma sistemlerine NATO sistemlerinin eklenmesi olasılığının daha önce de gündeme geldiğine değinerek üye ülkelere “olumlu bir çözüm bulma” çağrısı yaptı. Stoltenberg, “Tüm NATO müttefiklerini ve Türkiye’yi ve diğer ortaklarımızı olumlu bir çözüm bulmanın yolunu aramaya çağırıyorum” şeklinde konuştu.

