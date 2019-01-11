NATO ve AB'den Makedonya'ya destek

BRÜKSEL (AA) - NATO ve Avrupa Birliği (AB), Makedonya Meclisi'nin, ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onaylamasına destek verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i tebrik ettiğini belirterek, "NATO, istikrarlı ve müreffeh bir bölgenin oluşması için önemli katkı sağlayacak anlaşmanın tam olarak uygulanmasına güçlü destek vermektedir." açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise yaptıkları yazılı açıklamada, anayasa değişikliğinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bölgedeki en eski ihtilaflardan birinin çözülmesi için siyasi liderler ve vatandaşların kararlılık gösterdiğine dikkati çeken Mogherini ve Hahn, Makedonya'nın, AB yolunda ilerlemesi için önem taşıyan Prespa Anlaşması'na tam destek verdiklerini kaydetti.

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