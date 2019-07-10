NATO ve Rusya komutanları Bakü'de bir araya geldi

BAKÜ (AA) - NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Avrupa'da ve küresel düzeyde güvenlik, Rusya-NATO temas hattındaki olayların önlenmesi için olası tedbirler müzakere edildi.

Bakü'deki görüşmede komutanlar terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, tarafların irtibatların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Wolters ve Gerasimov ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de ayrı ayrı görüştü.

